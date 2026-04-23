El estado de California dará de baja en forma definitiva las tarjetas de débito del programa Middle Class Tax Refund (MCTR) el 30 de abril de 2025. Quienes no gasten ni transfieran los fondos antes de esa fecha perderán el dinero sin posibilidad de recuperarlo. Las tarjetas fueron emitidas entre octubre de 2022 y enero de 2023 con montos de entre u$s 200 y u$s 1,050 por hogar para aliviar el impacto de la inflación y los altos precios del combustible durante la pandemia de COVID-19. El programa distribuyó u$s 9,200 millones en total: u$s 4,000 millones fueron depositados directamente en cuentas bancarias de 7.2 millones de hogares, mientras que otros 9.6 millones recibieron tarjetas de débito por u$s 5,200 millones. Aunque el 90% de las tarjetas fue activado, menos del 50% llegó a saldo cero. Según la Franchise Tax Board (FTB), unos u$s 400 millones siguen sin utilizarse y serán devueltos al fondo general del estado si no se gastan a tiempo. Los titulares de tarjetas MCTR activas tienen hasta el 30 de abril para gastar el saldo restante o transferirlo a una cuenta bancaria personal. Una vez vencido ese plazo, los fondos se consideran caducados y no podrán ser reclamados bajo ninguna circunstancia. El proveedor de las tarjetas es Money Network, a donde los usuarios pueden comunicarse para consultar su saldo o resolver dudas sobre el proceso de transferencia. Hay un dato clave a tener en cuenta: la ventana para solicitar el reemplazo de una tarjeta perdida o robada ya cerró el 8 de abril. Quienes hayan extraviado su tarjeta y no hayan actuado antes de esa fecha ya no tienen forma de recuperar esos fondos. La FTB envió cartas de recordatorio en 2023 y 2024 a los beneficiarios que aún no habían activado sus tarjetas, pero la responsabilidad de actuar antes del vencimiento es del titular. El monto asignado a cada hogar dependió del ingreso declarado y del tipo de declaración de impuestos presentada en 2020. A continuación, los rangos establecidos por el programa: El programa fue impulsado por el gobernador Gavin Newsom como respuesta directa al aumento del costo de vida en California. Aunque estuvo focalizado en residentes de ingresos bajos y medios, benefició en total a más de 16 millones de hogares en todo el estado.