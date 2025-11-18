En medio de una carrera militar creciente, Estados Unidos mantiene publicado en el sitio web oficial de su Marina un importante proyecto que aún continúa desarrollándose y busca aumentar su equipamiento y poder en los mares.

Los submarinos nucleares de tipo Virginia, con equipos aún en construcción, son los modelos de última generación de ataque rápido desarrollados por esta superpotencia, que buscan reemplazar paulatinamente a los de tipo Los ángeles, a los que EE.UU. describe como “la columna vertebral de la fuerza submarina durante los últimos 40 años”.

El terror de Poseidón: cómo son estos submarinos nucleares construidos por EE.UU.

Los submarinos de clase Virginia (SSN 774) son equipos de última generación con propulsión nuclear y capacidades de combate altamente mejoradas con respecto a sus predecesores.

Este tipo de equipos, de los cuales ya 23 se encuentran listos y en servicio y otros aún están en fase de desarrollo, cuentan con características particularmente diseñadas para apoyar a las Fuerzas de Operaciones Especiales (SOF) y facilitar su labor.

Una de sus principales ventajas es la mejoría en la tecnología de observación, pues los tubos ópticos antiguos fueron reemplazados por cámaras digitales e infrarrojas.

Además, como novedad, se buscó específicamente que sus sistemas puedan reemplazarse rápidamente con el objetivo de mantenerlos siempre al día con tecnología de vanguardia, entre otras mejorías

Los submarinos Virginia pertenecen a la última generación desarrollada por Estados Unidos. Fuente: archivo. ChatGPT

Características de estos submarinos nucleares que Estados Unidos está desarrollando

De acuerdo con la información oficial, estos submarinos cuentan con las siguientes características

Longitud : puede variar entre 377 pies a 461 pies

Velocidad : + 25 nudos

Tripulación : 17 oficiales y 128 soldados

Diseño actualizado para carga de misiles, los modelos más nuevos están pensados para llevar el triple de misiles de crucero que los modelos anteriores.

Se espera que los próximos bloques de construcción VI y VII incorporen directamente las modificaciones y mejoras que actualmente se están implementando en los equipos en desarrollo.