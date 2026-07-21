La cotizacióndel Quetzal guatemalteco este martes 21 de julio en Estados Unidos es de 7.62 USD. Dicho importe presenta una variación del 2.33% en comparación con la jornada anterior.

La cotización del quetzal guatemalteco mostró una evolución positiva: en la última semana subió 2.23% y en el último año acumuló 1.69%.

Trump vuelve a la carga con aranceles de 50% a productos canadienses

Conocé la cotización de este viernes, 24 de abril de 2026.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Quetzal guatemalteco fue del 25.63%, superando la volatilidad anual del 20.34%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva con un dato de 1. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha tenido un ligero incremento, lo que puede ser un signo de una economía mejorando o una mayor demanda por el Quetzal.

La tendencia a la alza sugiere que los inversores pueden tener más confianza en la estabilidad económica del país. Sin embargo, es importante seguir monitoreando esta cotización para ver si esta tendencia se mantiene en el futuro.

Trump vuelve a la carga con aranceles de 50% a productos canadienses

Conocé la cotización de este martes, 21 de julio de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos?

Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

El Mundial impulsa a Chili’s y Vips, pero el tipo de cambio frena las ventas de Alsea en segundo trimestre de 2026

Conocé la cotización de este martes, 14 de abril de 2026.

Consejos para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA