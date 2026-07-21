La cotizacióndel Peso colombiano este martes 21 de julio en Estados Unidos es de 3,254.46 USD. Dicho importe presenta una variación del -0.44% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, el peso colombiano registró un ligero avance de 0.71%, pero en el último año acumula una caída de 14.00%, lo que indica una tendencia anual depreciatoria pese al repunte reciente.

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Conocé la cotización de este martes, 21 de julio de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 7.42%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.26%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ganado terreno frente a otras divisas en este periodo reciente, lo que es un signo alentador para la economía nacional.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para asegurar que se mantenga en el futuro. Un aumento continuado en la cotización podría fortalecer la confianza de los inversores, mientras que fluctuaciones inesperadas podrían generar incertidumbre.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar peso colombiano en USA

para finalizar, compara tasas y comisiones entre bancos y casas de cambio, evita kioscos en aeropuertos, usa cajeros o tarjetas sin comisión por transacción extranjera cuando sea posible y lleva efectivo solo en pequeñas cantidades por seguridad.