En la sesión de apertura de este martes, 21 de julio de 2026,del Euro cotiza a 0.88 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.01% en relación con el día anterior.

En la última semana la cotización del euro bajó 3,43%, pero en el último año subió 275,98%, sugiriendo una tendencia anual positiva pese al retroceso.

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Conocé la cotización de este martes, 21 de julio de 2026.

La variación de del Euro durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica del Euro ha sido del 3.72%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.66%.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, fortaleciendo su posición en el mercado.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, hubiéramos observado una tendencia a la baja, lo que habría señalado una depreciación de la moneda. La tendencia estable, con un dato de -1 igual a 0, indicaría que el Euro ha mantenido su valor sin cambios significativos.

Analizando esta tendencia, podemos concluir que el Euro está ganando confianza entre los inversores en comparación con los días previos.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar euro en USA