En esta noticia

La iniciativa, impulsada por los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum, busca consolidar una nueva fuerza latinoamericana capaz de negociar de igual a igual con grandes superpotencias como Estados Unidos, China y la Unión Europea.

Brasil y México, las dos economías más grandes de América Latina, han decidido estrechar sus lazos comerciales y estratégicos para potenciar su influencia en el escenario global.

Acuerdo .Estados Unidos quiere convertir a este país de América Latina en potencia mundial y lo abastecerá con donaciones millonarias

La alianza más poderosa de América Latina

Según datos oficiales, se han establecido más de 120 acuerdos bilaterales activos entre los gobiernos de Brasil y México.

Se anticipa que el año 2026 dará inicio a una fase de unión sectorial más profunda. Esta alianza contempla una mayor integración económica y tecnológica, enfocándose en sectores clave:

Brasil y México, las dos economías más grandes de América Latina, han decidido estrechar sus lazos comerciales y estratégicos para potenciar su influencia en el escenario global. Imagen: archivo.
Brasil y México, las dos economías más grandes de América Latina, han decidido estrechar sus lazos comerciales y estratégicos para potenciar su influencia en el escenario global. Imagen: archivo.

Brasil representa cerca del 30% del PBI regional, con una economía diversificada basada en agronegocios, energía y minería. México, por su parte, aporta otro 25% del PBI latinoamericano, con una industria manufacturera altamente integrada al mercado estadounidense a través del T-MEC.

Juntas, concentran más del 55% del PBI total de América Latina y casi el 60% de las exportaciones regionales, lo que les otorga un peso político y económico sin precedentes.

El ascenso conjunto de Brasil y México plantea un desafío para las grandes superpotencias del mundo

  • Europa, interesada en el Mercosur y el T-MEC, observa cómo América Latina empieza a jugar su propia partida global.
  • Estados Unidos podría ver afectada su influencia en México, su principal socio industrial, si el país se acerca más a Brasil.
  • China, principal comprador de materias primas brasileñas, enfrenta ahora un bloque más coordinado que podría negociar en mejores términos.