En Estados Unidos, las autoridades aeroportuarias exigen a todas las personas que deseen realizar viajes nacionales la presentación de una licencia de conducir o cualquier otro documento válido bajo los estándares fijados por la ley Real ID, que rige a nivel federal desde el 7 de mayo de 2025.

En ese marco, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) mantiene publicada en su sitio web la lista oficial de credenciales que se considerarán aceptables para constatar la identidad previo al abordaje y especifica el período de vencimiento con el cual igual pueden utilizarse para este mismo fin.

Por qué Estados Unidos exige este tipo de documentos al volar

El principal motivo es la seguridad. Todos los documentos avalados por la Ley Real ID comparten los mismos estándares al momento de su emisión, independientemente del estado que los otorgue.

En este proceso destaca la aplicación de tecnología contra falsificación, la prevención del fraude interno y la utilización de pruebas documentales y registros para verificar la identidad de quien solicite el documento.

Desde el 7 de mayo del año pasado, presentar un documento Real ID es obligatorio para abordar vuelos en Estados Unidos. Fuente: archivo.

Lista completa de documentos que acepta Estados Unidos y su vencimiento máximo

TSA especifica que los documentos enumerados a continuación pueden presentarse con un vencimiento de hasta 2 años

Licencia de Conducir Mejorada emitida por el Estado

Pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de viajero de confianza del DHS

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU. incluidas las identificaciones emitidas a dependientes

Tarjeta de residente permanente

Tarjeta de cruce fronterizo

Identificación con foto aceptable metida por una nación tribal/tribu nativa reconocida por el gobierno federal

Tarjeta PIV HSPD-12

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Nativos y del Norte de Canadá

Credencial de identificación del trabajador del transporte

Tarjeta de Autorización de Empelo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (l-766)

Credencial de marino mercante de EE.UU.

Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC)

También se aceptan identificaciones digitales, como Apple ID, Clear ID o Google Pass ID.

Qué pasa si no tengo ninguno de los documentos antes mencionados

En estos casos, será necesario pagar 45 dólares para utilizar TSA ConfirmID, un procedimiento de verificación alternativa que entrará en vigor el 1ro de febrero.

Quienes no puedan constatar su identidad, no podrán abordar el vuelo.