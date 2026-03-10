El Gobierno confirmó vuelos demorados y mayores tiempos de espera en varios aeropuertos de Estados Unidos, donde el control de la TSA puede tardar hasta casi tres horas. La advertencia llega en medio de un cierre parcial del gobierno federal que ya afecta los controles de seguridad. El problema se debe a la falta de financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Desde el 13 de febrero, unos 50.000 agentes de seguridad aeroportuaria trabajan sin salario, lo que provocó largas filas y demoras en los controles. Las autoridades confirmaron vuelos demorados y largas filas en el control de TSA en varios aeropuertos importantes del país. Durante el fin de semana se reportaron esperas de más de tres horas en terminales clave. Entre los aeropuertos con mayores demoras se encuentran: El DHS advirtió que las filas en los controles de seguridad pueden llegar a casi tres horas, especialmente en horarios de mayor tráfico. La TSA informó que algunas de sus herramientas oficiales no se están actualizando debido al cierre parcial del gobierno. Esto incluye la aplicación MyTSA y el rastreador de tiempos de espera del sitio web. Los pasajeros todavía pueden verificar información a través de otras plataformas: Las autoridades recomiendan llegar con más anticipación al aeropuerto mientras continúe la falta de personal en los controles.