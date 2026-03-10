Un nuevo mercado de predicción sugiere que Estados Unidos podría invadir un país de América Latina en 2026, aunque los datos muestran que se trata de un escenario considerado poco probable. Las “encuestas” del mercado Polymarket —una plataforma donde miles de usuarios apuestan dinero real sobre eventos políticos— ubican actualmente esa posibilidad cerca del 23%. Estas plataformas funcionan como un termómetro de expectativas: el precio de cada apuesta refleja la probabilidad que los participantes asignan a que ocurra un evento. Al 10 de marzo de 2026, el mercado asigna una probabilidad minoritaria a una invasión militar estadounidense en la región antes de fin de año. Los datos del mercado de predicción Polymarket indican que la probabilidad implícita de una invasión estadounidense en América Latina se ubica actualmente en 23%, mientras que el escenario contrario —que no ocurra— concentra 77% de las apuestas. En estos mercados, cada acción refleja la probabilidad estimada por los traders. Por ejemplo, si una participación de “sí” cotiza a 23 centavos, significa que el mercado estima 23% de probabilidad de que ese evento ocurra. El interés por este mercado aumentó en las últimas semanas debido al giro más militar en la política de Estados Unidos hacia el mundo y América Latina, especialmente en relación con la lucha contra los carteles del narcotráfico. Entre los factores que explican el aumento de las apuestas aparecen varias iniciativas recientes de Washington: El debate también se intensificó después de una operación estadounidense que capturó al líder venezolano Nicolás Maduro. Sin embargo, ese episodio no fue considerado una invasión bajo los criterios del mercado, ya que no implicó control territorial. En este contexto, los traders consideran que una invasión sigue siendo un escenario posible pero poco probable, lo que explica que la probabilidad implícita del mercado se mantenga cerca del 23% pese al aumento de tensiones geopolíticas en la región.