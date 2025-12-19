El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informa sobre la llegada de una fuerte tormenta y ráfagas de viento a ciertas zonas del país. Las autoridades advierten sobre los recaudos que todos deben adoptar, ya que se trata de un escenario complejo, con fenómenos extremos que se manifestarán de manera simultánea en el oeste y el este del país.

El panorama genera preocupación debido a la combinación de factores adversos que podrían alterar la vida cotidiana, afectar rutas y obligar a suspender actividades al aire libre. En algunas zonas se esperan condiciones propicias para la rápida propagación del fuego, mientras que en otras se anticipan tormentas severas acompañadas por un marcado descenso de la temperatura.

Atención: se aproxima una tormenta negra con fuertes ráfagas de viento

El este del país será una de las zonas más afectadas por el avance de un frente frío que ingresará con lluvias fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento de consideración. Estas condiciones podrían provocar anegamientos temporales, complicaciones en el tránsito y demoras en servicios.

En áreas cercanas a los Grandes Lagos se espera además la presencia de nieve por efecto lago, un fenómeno que suele intensificarse con el ingreso de aire frío. Esta situación podría reducir la visibilidad y generar riesgos en rutas y autopistas.

Autoridades del NWS advierten sobre los pronósticos que generarán impacto en distintas zonas del país. Fuente: Archivo.

Al mismo tiempo, en el oeste continuará ingresando humedad desde el Pacífico, lo que favorecerá lluvias persistentes y nevadas en zonas montañosas. Las autoridades advierten que este escenario puede impactar en actividades turísticas y en la circulación por caminos de alta montaña.

¿Cuáles son los sitios que están bajo alerta de incendios?

En la cordillera frontal de Colorado y Wyoming se prevén vientos fuertes, temperaturas cálidas y niveles muy bajos de humedad. Esta combinación genera un riesgo elevado de incendios forestales con posibilidad de rápida propagación.

Las condiciones también se extenderán a sectores de las llanuras occidentales y meridionales, donde cualquier foco ígneo podría expandirse en poco tiempo. Por este motivo, se pide extremar las precauciones y evitar acciones que puedan provocar fuego.

El Gobierno advierte sobre cancelaciones en servicios

El impacto del sistema climático podría derivar en la cancelación de eventos al aire libre, actividades escolares y recreativas en distintas regiones del país. Tanto las tormentas intensas como el riesgo de incendios representan un escenario complejo para este viernes.

Las autoridades insisten en la importancia de mantenerse informados a través de los avisos oficiales y tomar medidas preventivas. El seguimiento constante de las condiciones meteorológicas será clave para reducir riesgos y evitar situaciones peligrosas.