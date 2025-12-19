Educación confirmó el cierre de todas las escuelas por una fuerte tormenta de nieve que avanza a toda velocidad: no habrá clases en preescolar, primaria ni secundaria. (Fuente: ChatGPT Imagen Ilustrativa)

Una tormenta de nieve de fuerte intensidad mantiene en alerta a amplias zonas del norte y oeste de los Estados Unidos. Por este motivo, al menos cinco estados resolvieron el cierre de escuelas y la suspensión clases presenciales ante el avance de ventiscas, nevadas severas y temperaturas extremas, según reportes del National Weather Service (NWS).

La decisión afecta a Montana, Dakota del Norte, Wyoming, Colorado e Idaho, regiones donde rigen advertencias oficiales por tormenta invernal y donde las condiciones climáticas complican el tránsito, reducen la visibilidad y elevan los riesgos para estudiantes, docentes y personal educativo.

Cuáles son los estados que confirmaron el cierre de todas las escuelas por una fuerte tormenta

En Montana, varios distritos anunciaron el cierre total de escuelas y edificios públicos debido a la acumulación de nieve, el hielo en calzadas y las fuertes ráfagas de viento. Las autoridades educativas señalaron que el transporte escolar se volvió inseguro, especialmente en zonas rurales y rutas secundarias, donde la visibilidad se reduce de forma drástica durante las ventiscas.

Educación confirmó el cierre de todas las escuelas por una fuerte tormenta de nieve que avanza a toda velocidad: no habrá clases en preescolar, primaria ni secundaria. (Fuente: Archivo)

Una situación similar se registra en Dakota del Norte, donde la combinación de vientos intensos y temperaturas bajo cero obligó a suspender clases en distintos puntos del estado.

Las autoridades locales advirtieron que el frío extremo, sumado al viento, genera una sensación térmica peligrosa, especialmente durante las primeras horas del día, cuando los estudiantes suelen trasladarse a los establecimientos.

En Wyoming, los cierres se concentran en distritos atravesados por corredores viales y áreas de montaña, donde las nevadas persistentes dificultan el despeje de rutas. En algunos casos, los distritos optaron por educación virtual o jornadas remotas, mientras evalúan la evolución del fenómeno climático y el restablecimiento de condiciones seguras.

El impacto también alcanza a Colorado, donde varias escuelas suspendieron actividades presenciales por la acumulación de nieve y la presencia de hielo en calles urbanas y accesos escolares. Las autoridades educativas remarcaron que la prioridad es evitar accidentes durante los traslados y garantizar la seguridad de la comunidad escolar frente a un evento climático que sigue activo.

En Idaho, las bajas temperaturas y las ráfagas de viento complicaron el funcionamiento normal de las escuelas, especialmente en localidades rurales.

Recomendaciones para toda la población del NWS

Las autoridades meteorológicas señalaron que la tormenta invernal forma parte de un patrón de clima extremo que afecta a gran parte del norte del país, con nevadas intensas, ventiscas y frío prolongado. En ese contexto, recomendaron limitar los desplazamientos, seguir las comunicaciones oficiales y prestar atención a los avisos emitidos a nivel local.

Educación confirmó el cierre de todas las escuelas por una fuerte tormenta de nieve que avanza a toda velocidad: no habrá clases en preescolar, primaria ni secundaria. (Foto: Archivo)

Si bien se espera que el sistema pierda intensidad de forma gradual, los organismos educativos anticipan que los cierres de escuelas podrían continuar en algunas zonas mientras persistan las condiciones adversas, con evaluaciones diarias según la evolución del clima.