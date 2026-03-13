Estados Unidos se prepara para recibir este domingo un “triple muro de agua” que cubrirá gran parte del país. Los meteorólogos anticipan que será uno de los temporales más intensos del año y que podría afectar a casi 200 millones de personas. Este sistema llegara al Medio Oeste, al Este y también a algunas regiones más al Sur y los especialistas ya emitieron alertas por intensas ráfagas de viento, cortes de luz y posibles cancelaciones en los servicios. De acuerdo con lo indicado por expertos de AccuWeather, mientras que en el sur y el este del país predominarán las lluvias intensas y las tormentas eléctricas, las regiones del norte podrían enfrentar condiciones de ventisca, especialmente en áreas del norte del valle del Misisipi y la región de los Grandes Lagos Por otra parte, un frente frío avanzará por los valles del Misisipi, Ohio y Tennessee para luego llegar a los Montes Apalaches y la costa atlántica. Meteorólogos indican que podría haber cortes de luz en miles de estados como consecuencia del clima severo. Además, anticipan cancelaciones y retrasos en los vuelos que estaban programados para la noche del domingo y para el lunes, dado que los principales centros del país podrían verse afectados por el temporal.