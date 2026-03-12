Un sistema de tormentas severas azotó el centro y el sur de Estados Unidos, provocando tornados, granizo y vientos intensos en varios estados. Las condiciones meteorológicas extremas afectaron especialmente a Indiana, Illinois, Texas, Kentucky y Ohio, donde se registraron daños en viviendas, comercios, infraestructura pública y vehículos. El fenómeno forma parte de un amplio brote de clima severo que se desarrolló durante varios días y que puso en alerta a millones de personas. Las autoridades anunciaron que los equipos de emergencia ya comenzaron a evaluar los destrozos en distintas comunidades. Los tornados dejaron importantes daños en estados como Indiana, Illinois, Texas, Kentucky y Ohio. En varias localidades se registraron viviendas destruidas, techos arrancados, árboles derribados y vehículos dañados por los vientos intensos, además de granizo de gran tamaño que agravó los destrozos. El temporal también dejó al menos dos personas muertas en Indiana y varios heridos, mientras los equipos de emergencia continúan evaluando el alcance de los daños en las comunidades afectadas. Aunque el sistema principal comenzó a desplazarse hacia el este, el riesgo de tormentas severas todavía se mantiene en partes del valle del Ohio y del sur del país. El temporal también provocó cortes de energía que afectaron a decenas de miles de usuarios. Los apagones se concentraron principalmente en Texas, Indiana e Illinois, donde las ráfagas de viento derribaron postes y líneas eléctricas. Las compañías de energía y los equipos de emergencia trabajan para restablecer el suministro en las zonas más afectadas. De acuerdo con los meteorólogos, el sistema de tormentas continuará desplazándose hacia el este de Estados Unidos. En los próximos días podrían registrarse nuevas tormentas fuertes en zonas del valle del Ohio y del Atlántico medio, con riesgo de vientos intensos, granizo y lluvias intensas. Sin embargo, se espera que la severidad del fenómeno disminuya gradualmente a medida que avance el frente frío.