El calendario nacional de días festivos en Estados Unidos contempla un total de 11 feriados federales, destinados a conmemorar efemérides de relevancia nacional e internacional. En ese marco, es común preguntarse cuál será el próximo asueto agendado en esta lista oficial. De acuerdo con el cronograma, el siguiente está, igual que el anterior, pautado para un lunes, brindando un fin de semana largo de 3 días para quienes observan estas festividades en su agenda laboral. El último lunes de mayo, que este año cae 25 de mayo, se honra a nivel federal el Día de la Conmemoración de los Caídos, o Memorial Day. Esta festividad busca recordar a los soldados que fallecieron mientras combatían en servicio para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Durante este día, al igual que en el resto de las festividades federales, tanto bancos, como oficinas estatales no esenciales y diversos negocios del sector privado cierran sus puertas y cesan su atención presencial. No obstante, ATMs y aplicaciones bancarias funcionan con normalidad para realizar operaciones básicas. No obstante, consultar las regulaciones de cada establecimiento en caso de que exista alguna excepción es fundamental. Según lo dispone el cronograma oficial, los feriados aún restantes son