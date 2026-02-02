Al momento de anotar el nombre y apellido de un recién nacido, las regulaciones estatales en Indiana señalan claramente cuál es el procedimiento que las autoridades deben seguir si la paternidad no se estableció previamente y sus padres no están casados por ley.

Según lo indican las autoridades, en estos casos el apellido paterno no se verá reflejado en su certificado oficial de nacimiento y, en esa línea, tampoco podrá traspasarse al bebé, que llevará el apellido materno.

Cómo se anotan los hijos si sus padres no están casados legalmente

Los niños se anotarán únicamente con el apellido materno cuando al momento del nacimiento sus padres no estén legalmente casados y el vínculo del padre con el hijo no se estableció formalmente mediante alguna de las vías disponibles.

Caso contrario, si la paternidad se establece de manera previa, se brinda la posibilidad de que el bebé se inscriba con el apellido de su padre o de su madre, según prefiera cada familia.

Cuando la paternidad no esté establecida, el bebé se anotará con el apellido de la madre. Fuente: archivo.

El trámite para que el apellido paterno pueda transmitirse a los hijos

Según lo indican las regulaciones estatales, las diferentes formas de establecer la paternidad -y poder así traspasar este apellido a un recién nacido- son

Matrimonio

Si los padres del bebé están casados al momento del nacimiento

Si el bebé nace dentro de los 300 días del divorcio de sus padres

Declaración jurada de paternidad

En el hospital : puede firmarse el documento dentro de las primeras 72 horas después del nacimiento. Debe tener la firma de ambos padres

En el Departamento de Salud : completando el documento en este establecimiento antes de que el niño se emancipe (19 años) o cuando ningún padre esté mencionado en el acta de nacimiento

Determinación del Juzgado: cuando se presenta una acción de paternidad en el juzgado

Es esencial considerar que, tanto la información sobre el trámite como el proceso en sí se tratarán de manera confidencial por las autoridades pertinentes.