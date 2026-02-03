El Gobierno de los Estados Unidos informó que habrá un nuevo feriado el próximo lunes y un grupo determinado de trabajadores gozará de un nuevo fin de semana larga. En consecuencia, múltiples negocios y rubros cerrarán sus puertas durante 72 horas.

Las autoridades federales compartieron el calendario oficial de asuetos que regirá para todos los estadounidenses en el 2026. De esta forma, las personas podrán organizar sus días de descanso para compartir en familia, descansar o realizar viajes relámpago.

Descanso nacional confirmado: el Gobierno decretó feriado este lunes para todas estas personas

Todos los residentes en Estados Unidos gozarán de un finde semana largo en febrero gracias al feriado por el Día del Cumpleaños de Washington, conocido oficialmente como Washington’s Birthday. La fecha tendrá lugar el próximo lunes 16 de febrero y combinará un descanso de 72 horas con el fin de semana.

Al tratarse de una medida nacional, los bancos, las oficinas estatales y federales y los colegios públicos permanecerán cerrados, mientras que varios servicios funcionarán con personal reducido.

El Gobierno de los Estados Unidos confirmó que será feriado el lunes 16 de febrero. Fuente: Archivo.

Qué se celebra el Día del Cumpleaños de Washington

Este asueto celebra el nacimiento de George Washington, primer presidente de Estados Unidos y una de las figuras más importantes de la historia estadounidense. Aunque nació el 22 de febrero, la conmemoración se traslada al tercer lunes del mes para garantizar un fin de semana largo.

Con el paso del tiempo, la fecha se consolidó como un feriado institucional que rinde homenaje a la presidencia y forma parte del calendario oficial del Gobierno federal.

Estos rubros permanecen cerrados durante el fin de semana largo

Entidades bancarias y financieras .

Oficinas del Gobierno federal y estatal.

Escuelas y colegios públicos.

Tribunales y dependencias judiciales.

Servicios administrativos no esenciales.

Oficinas postales y trámites oficiales.

Todos los feriados que restan en el año

Memorial Day el lunes 25 de mayo.

Juneteenth el viernes 19 de junio.

Día de la Independencia el sábado 4 de julio.

Labor Day el lunes 7 de septiembre.

Columbus Day el lunes 12 de octubre.

Veterans Day el miércoles 11 de noviembre.

Thanksgiving Day el jueves 26 de noviembre.

Navidad el viernes 25 de diciembre.



