El pronóstico del clima para este martes en los Estados Unidos estará marcado por lluvias y tormentas que afectan principalmente a noroeste. Según el informe del National Weather Service (NWS), para hoy se esperan precipitaciones fuertes el Pacífico Noroeste, donde un sistema elevó el nivel de ríos y cursos de agua.

De acuerdo al Servicio Nacional, las condiciones atmosféricas elevan el riesgo de lluvias intensas en cortos períodos, con posibilidad de inundaciones localizadas y problemas con el tránsito.

Zonas con mayor probabilidad de lluvias y tormentas hoy

El NWS indicó que la influencia de ríos atmosféricos que transportan humedad desde el Pacífico intensifica las lluvias en zonas como Washington y Oregón, y genera riesgo de inundaciones en áreas urbanas y rurales.

En esta zona, el impacto de las lluvias fue notable durante las últimas horas, con tormentas que descargaron grandes volúmenes de agua y provocaron cierre de carreteras, inundaciones locales y cortes de energía en partes de Washington y Oregón.

Se aproxima una fuerte tormenta eléctrica este martes: cuáles son las zonas en alerta por lluvias intensas y vientos huracanados. Fuente: Shutterstock

Mientras tanto, otras áreas del país podrían experimentar chaparrones dispersos y tormentas aisladas, especialmente en sectores cercanos a frentes fríos y en la franja del Medio Oeste y el Noreste, donde también se reportan sistemas invernales que mezclan lluvia con nieve y contribuyen a un ambiente atmosférico inestable.

Pronóstico para el resto del país y recomendaciones

Más al norte, el Valle del Mississippi y el Atlántico Medio podrían registrar lluvias intermitentes a medida que el sistema avance hacia el este. El NWS prevé precipitaciones moderadas en Tennessee, Kentucky, Virginia y Maryland, con menor riesgo de tormentas severas, aunque con presencia de actividad eléctrica aislada.

Ante lluvia intensa o tormentas, el organismo sugiere planificar desplazamientos con antelación, evitar rutas inundadas y mantenerse informado sobre cambios en las condiciones meteorológicas.