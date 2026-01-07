Un eclipse solar extremo se aproxima: cómo y cuándo ver el fenómeno astronómico más esperado del 2026. (Fuente: Archivo)

El próximo 17 de febrero tendrá lugar un nuevo eclipse solar que ha llamado la atención de aficionados de todo el mundo. Se trata de un eclipse solar anular, conocido popularmente como “anillo de fuego”, un fenómeno en el que la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pero no llega a cubrirlo por completo.

Este fenómeno formará parte de una temporada de eclipses que marcará el año y anticipa otros fenómenos importantes, como el eclipse total de agosto de 2026. Además, tendrá una magnitud elevada, ya que la Luna cubrirá gran parte del disco solar, generando un anillo de luz muy definido que, aunque remoto para la observación directa, será ampliamente registrado por expediciones científicas y observatorios.

Qué hace único a este eclipse y cuándo verlo

A diferencia de los eclipses totales, en los anulares queda visible un borde luminoso alrededor de la silueta lunar, generando una imagen impactante en el cielo.

Este evento se producirá porque la Luna estará más alejada de la Tierra, por lo que su tamaño aparente será menor que el del Sol. De este modo no logrará taparlo por completo y se formará el característico anillo brillante.

El eclipse comenzará en horas de la mañana en tiempo universal coordinado y se extenderá durante varias horas, aunque la fase anular tendrá una duración mucho más breve y concentrará el mayor atractivo del fenómeno.

En cuanto a la visibilidad geográfica, el recorrido del “anillo de fuego” atravesará principalmente la Antártida, por lo que muy pocas personas podrán observar la fase anular completa desde tierra firme. En distintos puntos del sur de América del Sur, especialmente en zonas de la Patagonia argentina y chilena, el eclipse podrá observarse de manera parcial si las condiciones meteorológicas acompañan. También habrá visibilidad parcial en sectores del sur de África y Madagascar.

Recomendaciones para ver el eclipse solar

Los especialistas remarcan la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad. Mirar el sol sin protección adecuada puede causar lesiones irreversibles en la vista. Para la observación directa se deben utilizar gafas especiales para eclipse con filtros certificados o recurrir a métodos de proyección indirecta. Es importante saber que no sirven los lentes de sol comunes ni filtros caseros .

Aunque su visibilidad será limitada en los Estados Unidos, este eclipse vuelve a poner al sistema Sol-Tierra-Luna en el centro de la escena científica y divulgativa. Para quienes no se encuentren en zonas de observación, muchos observatorios y agencias espaciales transmitirán el fenómeno en vivo, permitiendo seguirlo en tiempo real desde distintas partes del mundo.