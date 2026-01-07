Se acerca el eclipse solar más extenso del siglo: persistirá más de 5 minutos e impactará a todas estas ciudades

La comunidad de científicos aficionados por la astronomía se encuentran en la espera del eclipse solar más largo del siglo. Se trata de un fenómeno de duración excepcional que transformará el día en noche durante varios minutos en amplias regiones del planeta.

La particularidad de este eclipse no estará solo en su extensión temporal, sino también en la intensidad de la oscuridad que podría generar en zonas densamente pobladas.

Fenómeno solar: llega el eclipse más largo del siglo

El 2 de agosto del 2027 podría, de acuerdo con estimaciones científicas, llegar el eclipse solar más largo del siglo. Con una duración aproximada de 6 minutos y 23 segundos. La alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra permitiría que el disco solar quede completamente cubierto durante más de seis minutos en los puntos donde el fenómeno se observe en su totalidad.

La combinación de la cercanía de la Luna a la Tierra y la trayectoria de su sombra sobre la superficie terrestre haría posible que la oscuridad se mantenga durante un tiempo inusual, superando ampliamente la duración promedio de otros eclipses solares.

En 2027 llega el eclipse más largo del siglo y la comunidad científica se encuentra expectante. Fuente: Archivo.

Cuáles son las ciudades que podrían quedar a oscuras

La franja de totalidad atravesaría distintas regiones del norte de África, parte del Medio Oriente y sectores del sur de Europa. En esas áreas, varias ciudades experimentarían un oscurecimiento casi total en pleno día, con un descenso abrupto de la luminosidad y cambios notorios en el entorno.

En los lugares donde el eclipse sea parcial, la disminución de la luz también sería significativa, aunque sin llegar a la oscuridad completa. Aun así, el fenómeno sería claramente perceptible y modificaría el ritmo habitual de la jornada.

Las advertencias que los espectadores deben tener en cuenta