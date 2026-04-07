El eclipse solar total de 2026 será uno de los más impactantes de las últimas décadas y, según especialistas, ofrecerá condiciones que no volverán a repetirse en mucho tiempo. El fenómeno ocurrirá el 12 de agosto y tendrá una particularidad que lo vuelve aún más atractivo: coincidirá con el atardecer, creando un escenario único donde la luz natural y la sombra de la Luna se combinarán en un espectáculo difícil de olvidar. El eclipse solar más largo del siglo no será visible por igual en todo el mundo. Solo algunas regiones tendrán el privilegio de presenciar la fase completa, cuando la Luna cubra totalmente al Sol. Las zonas con mejor visibilidad incluyen: En estos puntos, el cielo se oscurecerá por completo durante varios minutos, permitiendo observar la corona solar, un fenómeno que solo aparece en este tipo de eventos. El desarrollo del eclipse solar de agosto 2026 seguirá una secuencia precisa que los observadores deberán tener en cuenta para no perderse el momento clave. Las etapas principales serán: Lo más llamativo es que la fase máxima coincidirá con la caída del sol, lo que potenciará el efecto visual y ofrecerá imágenes únicas para quienes estén en las zonas adecuadas. A pesar del atractivo del evento, mirar directamente el Sol sin protección puede causar daños graves. Por eso, los expertos insisten en seguir recomendaciones básicas durante el eclipse solar 2026. Para disfrutarlo sin peligro: