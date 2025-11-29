Estados Unidos incrementó su despliegue militar en el Caribe en medio de una escalada que genera preocupación por un posible aumento de los enfrentamientos. Movimientos navales, operaciones recientes y mensajes oficiales marcaron un giro en la postura estratégica del país durante las últimas semanas.

En ese contexto, las últimas declaraciones del presidente Donald Trump abrieron la puerta a una ampliación inminente de las acciones ya iniciadas , lo que elevó las expectativas sobre una intervención que podría modificar el equilibrio en la zona.

Foto: EFE. EFE / EPA / JIM LO SCALZO / POOL

¿Cuándo comenzará el ataque de Estados Unidos contra Venezuela?

Trump informó a las fuerzas estadounidenses que la operación en curso incorporará acciones terrestres “muy pronto”. En una comunicación con tropas por el Día de Acción de Gracias dijo: “Comenzaremos a detenerlos también por tierra. La tierra es más fácil y eso empezará muy pronto.” La frase marcó el primer indicio concreto sobre el posible inicio de la ofensiva.

Desde septiembre, la administración ya llevó adelante 21 ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico Oriental, que dejaron 83 personas fallecidas, muchas venezolanas. Washington afirma que los barcos transportaban narcóticos hacia territorio estadounidense, sin presentar pruebas públicas que respalden esa acusación.

Despliegue militar confirmado

El portaaviones más grande de Estados Unidos posicionado frente a Venezuela.

Dos destructores lanzamisiles operativos en apoyo directo.

Un buque de operaciones especiales ya en la zona.

Cerca de 12.000 soldados desplegados estratégicamente.

¿Por qué se produciría la ofensiva y qué implica?

El Gobierno estadounidense sostiene que la operación está dirigida contra el Cartel de los Soles, recientemente designado como organización terrorista extranjera y que Washington vincula al presidente venezolano Nicolás Maduro . La medida elevó la presión diplomática y fortaleció la justificación política para una intervención más amplia.

Las acciones generaron cuestionamientos internos: 13 senadores exigieron divulgar la base legal que autoriza el uso de fuerza letal en estas operaciones. Pese a la escalada, Trump aseguró mantener abierta una vía diplomática y declaró: “Podría hablar con él, veremos.”, en referencia a un eventual diálogo con Maduro.