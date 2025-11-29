El fin de semana llegará con un marcado deterioro del clima en amplias zonas del país, coincidiendo con el fin del feriado por el Día de Acción de Gracias. Las autoridades meteorológicas ya anticipan un escenario complejo para rutas, aeropuertos y actividades al aire libre, con temperaturas extremadamente bajas.

A medida que avanza el frente frío, se prevén condiciones severas y un marcado descenso térmico que podrían complicar los desplazamientos de millones de personas. El fenómeno viene acompañado de varios riesgos que encenderán alertas en distintos estados.

¿Qué es el muro de nieve que se aproxima y cómo afectará el fin de semana?

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) proyecta una franja de nieve de unos 1.200 kilómetros, con acumulaciones de 15 a 30 centímetros desde las Rocosas hasta el Medio Oeste. Esto generará demoras generalizadas en rutas y aeropuertos del corredor central.

El sábado será el punto más crítico, con ciudades como Des Moines, Chicago y Milwaukee bajo fuertes nevadas. También se espera hielo en áreas cercanas a los Grandes Lagos y una mezcla invernal que alcanzará el valle de Ohio durante la noche.

Claves del impacto

Tramo afectado: Denver–Detroit .

Demoras aéreas en hubs del Medio Oeste.

Rutas resbaladizas e interrupciones locales.

Riesgo de cortes de energía por hielo.

El NWS proyecta una franja de nieve de unos 1.200 kilómetros, con acumulaciones de 15 a 30 centímetros. Foto: Archivo.

¿Qué zonas están en riesgo y qué deben preparar los residentes?

Mientras el norte enfrenta el muro de nieve, el sur registrará tormentas fuertes con lluvias intensas desde Texas y Oklahoma hasta el valle del Mississippi. También habrá riesgo de tornados aislados e interrupciones en aeropuertos como Dallas–Fort Worth y Houston.

Los organismos de emergencia recomiendan preparar los hogares ante la posibilidad de quedar aislados por frío extremo. La prioridad es asegurar calefacción, suministros básicos y dispositivos de alerta en zonas vulnerables.

Recomendaciones esenciales