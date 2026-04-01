La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.847 este miércoles, 1 de abril de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del -0.51%. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 0.44%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -8.99% en su valor. Esta evolución refleja la volatilidad del mercado y los factores económicos que influyen en la moneda. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 11.56%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 8.85%. La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda nacional, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía local. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos, como cambios en las políticas económicas o fluctuaciones en los mercados internacionales. Un análisis más profundo es necesario para entender las causas detrás de este aumento y su posible sostenibilidad en el futuro. Para convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.