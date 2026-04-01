Estados Unidos avanza en América Latina con una nueva base naval en Perú, en un proyecto que ya fue aprobado y que contempla una inversión estimada de hasta u$s 1500 millones. La iniciativa apunta a modernizar el puerto del Callao y fortalecer las capacidades operativas en la región, en un contexto de creciente interés estratégico sobre las rutas marítimas. La operación forma parte de una venta militar al extranjero autorizada por el gobierno estadounidense, que incluye diseño, construcción e infraestructura logística. El plan prevé además la participación de personal técnico durante varios años y busca consolidar a Perú como un socio clave en materia de seguridad y estabilidad regional. La nueva base naval que Estados Unidos impulsa en América Latina no consiste en la instalación directa de fuerzas propias, sino en el desarrollo integral de infraestructura en la Base Naval del Callao, en Perú. El proyecto abarca desde estudios de ingeniería hasta la construcción de instalaciones marítimas y terrestres. Entre los principales componentes del acuerdo se incluyen: El objetivo es mejorar la capacidad operativa del puerto, reducir la interacción entre operaciones civiles y militares y ofrecer una plataforma más eficiente y segura para operaciones navales actuales y futuras. La inversión superior a u$s 1000 millones responde a objetivos estratégicos de política exterior, con foco en reforzar alianzas en América del Sur. Según lo informado, el fortalecimiento de la infraestructura naval de Perú busca contribuir a la estabilidad política, la seguridad regional y el desarrollo económico. Además, el proyecto tendrá implicancias operativas concretas: Aunque el monto final podría variar según los acuerdos definitivos, la iniciativa marca un avance relevante en la presencia estratégica de Estados Unidos en América Latina, con impacto directo en la infraestructura y la cooperación militar en la región.