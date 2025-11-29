En un momento en el que las redes sociales dominan la atención diaria, vuelve la discusión sobre cómo recuperar la concentración y aprovechar mejor el tiempo libre. La pregunta sobre cómo “matar el aburrimiento” sin depender del teléfono crece entre jóvenes y adultos.

El reconocido magnate y creador de Microsoft, Bill Gates, retomó este debate al explicar cómo ciertos hábitos lejos de las pantallas influyeron en su desarrollo y en su futuro profesional. Su propuesta apunta a una práctica sencilla que cualquier persona puede aplicar.

¿Cuál es la forma que recomienda Bill Gates para matar el aburrimiento sin redes sociales?

Bill Gates afirmó que su clave fue transformar el aburrimiento en periodos de concentración profunda. De niño pasaba horas leyendo y pensando sin interrupciones, algo cada vez más difícil por la distracción digital.

También recomendó el libro The Anxious Generation, que analiza cómo los smartphones afectan la memoria y la atención. Según Gates, recuperar momentos sin pantallas permite entrenar la mente y estimular la creatividad.

Los pilares del método

Usar el aburrimiento para leer o pensar con foco.

Tener períodos diarios lejos del teléfono.

Ejercitar la atención como un “músculo”.

Bill Gates afirmó que su clave fue transformar el aburrimiento en periodos de concentración profunda. Foto: Archivo.

¿Cómo aplicó Gates este hábito en su carrera y qué recomienda hoy?

En los años 90, Gates desarrolló su “Think Week”: una semana aislado, sin correos ni interrupciones, dedicada a leer e investigar . Ese enfoque impulsó ideas que luego marcaron la tecnología de la época.

Hoy recomienda crear espacios de “concentración ininterrumpida” para contrarrestar la dependencia digital. Señala que la innovación necesita tiempo profundo y libre de estímulos constantes.

Consejos prácticos