La cotización del euro cerró a USD 0.8633 este miércoles, 1 de abril de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del -1.07%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.18%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -1.12%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 8.05%, es mayor que la volatilidad anual del 7.28%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica que ha habido un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. El análisis de esta tendencia revela que la confianza en el Euro podría estar aumentando, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en la zona euro. Sin embargo, es importante monitorear cómo se desarrollan las condiciones en los próximos días. Aquellos individuos que necesiten convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.