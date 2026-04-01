El ejercito de los Estados Unidos confirmó que a partir de abril del año en curso se podrán alistar muchas más personas debido a la eliminación de requisitos y el aumento de la edad límite para ingresar. Esta medida se da en un contexto en el que el reclutamiento registró una caída del 18% en la última década, ya que cada vez menos personas jóvenes deciden unirse al cuerpo militar. Por ello, el gobierno prioriza sumar más reclutas y flexibilizar las condiciones de ingreso. Hasta abril de 2026, solo podían ingresar al ejercito personas menores de 35 años. Esta nueva actualización amplía la edad límite hasta 41 e incluso 42 años, emparejando el ingreso con otras fuerzas como la aérea o la armada. Especialistas en defensa afirman que los aspirantes mayores tienden a aportar una mejor disciplina, compromiso y consistencia durante el entrenamiento. La reforma también revocó la regla relacionada al pasado relacionada al cannabis. Con esta actualización, se permite el ingreso cuando hay una condena menor por posesión de marihuana y no será necesario contar con autorizaciones especiales del pentágono. A su vez, también se eliminan los tiempos de espera obligatorios para poder aplicar cuando se presenta esta situación. La medida tiene lugar en un contexto en el que varios estados del país han legalizado el consumo de cannabis y por lo tanto, no se considera criminal. El ejercito aclaró que, aunque algunos requisitos se ablandaron, la mayoría de los requisitos siguen vigentes, como por ejemplo: