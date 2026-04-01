En un contexto protagonizado por las tensiones internacionales Estados Unidos anunció un cambio clave en el proceso de reclutamiento del Ejército que entrará en vigor oficialmente desde abril. Esta modificación, eleva la edad máxima permitida para la inscripción y amplía el rango de elegibilidad, eliminando también la imposibilidad de anotarse cuando se cometían ciertos delitos. Hasta el momento, quienes tenían una condena por posesión de marihuana o parafernalia de drogas tenían que solicitar una exención para inscribirse al Ejército. Este permiso podía demorar e incluso terminar con la inscripción. No obstante, desde el 20 de abril este requisito quedará completamente eliminado y esta autorización ya no será necesaria. Sin embargo, en caso de delitos relacionados con drogas que se consideren “graves” este permiso aún tendrá que presentarse para poder ser reclutado. Con la nueva normativa, la edad para alistarse en el Ejército se extiende de 35 a 42 años. Este cambio elimina una limitación clave para quienes quieran inscribirse, pero no lograron hacerlo por su año de nacimiento. Esta decisión forma parte de los esfuerzos para mantener la tasa de inscripciones dentro de sus objetivos, tras no haber llegado a las cifras pedidas en 2022 y 2023.