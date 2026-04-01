El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 60.26 este miércoles, 1 de abril de 2026, cifra que refleja una diferencia del 2% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 0.43%, mientras que en el último año su variación ha sido del 2.14%. Estos datos reflejan una tendencia moderada en la evolución del mercado cambiario. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 19.46%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 11.49%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento se ha mantenido durante los últimos dos días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía local o de factores externos que están favoreciendo al Peso dominicano. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar su sostenibilidad a largo plazo. Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.