Para muchas familias en Estados Unidos, es uno de los beneficios fiscales más importantes del año. El Crédito Tributario por Hijos puede reducir de forma significativa lo que se paga de impuestos y, en algunos casos, generar un reembolso.

Qué es el Crédito Tributario por Hijos

El Crédito Tributario por Hijos (Child Tax Credit) es un beneficio fiscal que reduce el impuesto a pagar por cada hijo que reúne los requisitos. Se reclama al presentar la declaración anual de impuestos (Formulario 1040) y está pensado para aliviar la carga tributaria de las familias con hijos a cargo.

El Crédito Tributario por Hijos permite descontar impuestos por cada hijo que califica. Fuente: Shutterstock. RomanR

Cuánto es el monto vigente

Para el año fiscal 2025 (declaraciones que se presentan en 2026), el crédito es de hasta USD 2.200 por cada hijo que califica. Además, tras la reforma de 2025, ese monto quedó indexado a la inflación para los años siguientes.

Una parte del crédito puede ser reembolsable: es el llamado Crédito Tributario Adicional por Hijos (Additional Child Tax Credit), de hasta USD 1.700 por hijo para 2025. Eso significa que, si el crédito supera lo que se debe de impuestos, una porción puede devolverse como reembolso.

Quiénes pueden reclamarlo: los requisitos del hijo

El crédito está disponible para todas aquellas familias que tengan hijos elegibles. Para que un hijo califique, debe cumplir, entre otros, estos requisitos:

Edad: ser menor de 17 años al final del año fiscal.

Parentesco: ser hijo/a, hijastro/a, hermano/a o descendiente de ellos (por ejemplo, un nieto).

Dependencia: figurar como dependiente en la declaración.

Convivencia: haber vivido con el contribuyente más de la mitad del año .

Manutención: no haber aportado más de la mitad de su propio sustento.

Estatus: ser ciudadano, nacional o residente de EE.UU.

Número de Seguro Social: el hijo debe tener un SSN válido para trabajar, emitido antes de la fecha límite de la el hijo debe tener un, emitido antes de la fecha límite de la declaración

El factor ingresos: hasta cuándo se cobra completo

El crédito se reduce cuando los ingresos superan ciertos límites. El monto completo se mantiene hasta:

USD 200.000 para quienes declaran como solteros, cabeza de familia o casados por separado.

USD 400.000 para casados que declaran en conjunto.

Por encima de esos umbrales, el crédito disminuye de forma gradual (USD 50 menos por cada USD 1.000 de ingreso adicional).

Cómo se reclama

El crédito se solicita al presentar el Formulario 1040, acompañado del Anexo 8812 (Schedule 8812), donde se calcula el monto que corresponde y la parte que puede ser reembolsable.