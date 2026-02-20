La Corona Británica enfrenta una crisis inédita tras el arresto de el ex príncipe, Andrew Mountbatten-Windsor, señalado durante años por su vínculo con Jeffrey Epstein. La detención se produjo bajo sospecha de mala conducta en un cargo público. Es la primera vez en casi cuatro siglos que un miembro senior de la realeza es arrestado. El rey Carlos III fue tajante: “La justicia debe seguir su curso” y evitó defender públicamente a su hermano. La policía de Thames Valley lo detuvo durante 11 horas en Norfolk y luego lo liberó bajo investigación. No fue acusado formalmente ni exonerado. Las sospechas apuntan a su etapa como enviado comercial (2001-2011) y a si compartió información sensible con Jeffrey Epstein. El caso revive las denuncias de Virginia Giuffre, con quien llegó a un acuerdo civil en 2022. El mensaje del monarca rompe con la tradición de silencio de la Casa Real. Carlos III evitó respaldarlo y dejó la investigación en manos de la justicia. El caso expone el desgaste de la deferencia hacia la monarquía. Si avanzan cargos formales, la Casa Real Británica enfrentará uno de sus mayores desafíos institucionales en décadas.