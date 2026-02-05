Al viajar a Estados Unidos, disponer de una visa americana válida resulta esencial, pues a no ser que se cuente con una exención para presentarla, las autoridades la exigirán para habilitar este tipo de traslados. No obstante, los ciudadanos de una nación en particular que estén pensando en viajar a EE.UU. este mes por motivos de turismo o negocios, tendrán permitido presentar una serie de identificaciones alternativas. Cuando el traslado se realice por tierra o por mar de manera directa, no sólo no será necesario un visado, sino que tampoco se solicitará pasaporte. Los ciudadanos canadienses que desean viajar próximamente cuentan con una serie amplia de alternativas al visado para presentar en la frontera e ingresar al país si cumplen con los requisitos de admisión. Aunque el pasaporte es una opción válida, de trasladarse por tierra o mar también es posible presentar cualquiera de los siguientes documentos “No hay un período de tiempo establecido que los canadienses deban esperar para volver a ingresar a los Estados Unidos después del final de su estadía”, detallan las autoridades. Sin embargo, es fundamental que puedan evidenciar vínculos sólidos con Canadá frente a cualquier sospecha de residencia no declarada en el país. Aunque Estados Unidos y Canadá mantienen un régimen flexible de entradas y salidas, en los siguientes casos será necesario contar con una visa