En Carolina del Sur entrará en vigencia, durante las próximas semanas, una nueva disposición que endurece las multas por utilizar el celular frente al volante. Los infractores no solo serán sancionados económicamente, sino que pueden perder la licencia de conducir de forma permanente. Recibir la suspensión de este documento es un gran problema para muchos estadounidenses, ya que no solo habilita la conducción legal, sino que además se lo utiliza como un medio de identificación. El uso del celular frente al volante es uno de los mayores problemas que enfrentan las autoridades y los agentes del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). La polarización del dispositivo y redes sociales influyeron en el aumento de accidentes vehiculares. A raíz de esta problemática, las autoridades de Carolina del Sur pondrán en marcha la Ley de Conducción de Manos Libres o hands-free driving law. La normativa establece que todos los residentes deberán tener ambas manos libres mientras conduzcan. Esta política contempla, mientras se conduce, que: De acuerdo con el sitio oficial estatal, tampoco se puede llevar cualquier otro dispositivo móvil en el cuerpo, ya que se considera que puede ser una distracción. El sistema de infracciones del DMV establece una dinámica de puntos, los cuales indican cuántas fallas cometió una persona mientras conducía. Las autoridades de Carolina del Sur informan que la primera multa de esta ley se fija a partir de los 100 dólares. Sin embargo, la sanción puede alcanzar los 200 dólares y dos puntos infractores adicionales en la licencia de conducir. De esta forma, quienes hayan violado múltiples normativas podrían quedar suspendidos de forma permanente. La nueva Ley de Conducción de manos libres entrará en vigencia el 28 de febrero. Actualmente, las autoridades emitieron que el período de advertencia de 180 días está a punto de finalizar. So bien actualmente el uso del celular también está penalizado, a partir del fin de este mes las sanciones serán más estrictas.