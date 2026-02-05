Las políticas migratorias se endurecen cada vez más bajo la administración de Donald Trump. En este contexto, se reportó un alto número de visas revocadas entre enero de dicho año y el mismo mes del 2026. Esto se debe a que, según el gobierno estadounidense, la Visa pasó a considerarse un privilegio sujeto a revisión continua. Entre las personas afectadas por estas medidas se encuentran estudiantes y trabajadores, la mayoría registran como causa que el titular cometió algún tipo de delito, que puede ser desde conducir a una gran velocidad o incluso, agresiones. Según lo que reportó un portavoz del Departamento de Estado, entre el 20 de enero de 2025 y el 10 enero de 2026 se revocaron más de 100.000 visas de no inmigrante, de las cuales aproximadamente 8.000 pertenecen a estudiantes y 2.500 a personas con visa de trabajo. Las nuevas directrices apuntan a que los consulados compartan datos de arrestos en tiempo real con el Centro de Evaluación Continua ubicado en el estado de Virginia. En el momento en el que una alerta de activa, los agentes correspondientes pueden inscribir el registro de la visa en la Base de Datos Consular Consolidada y posteriormente, anular de forma electrónica el documento. Entre las principales razones por las que te pueden cancelar la visa en Estados Unidos se encuentran los siguientes puntos: Cuando esto sucede, el Departamento de Estado no está obligado a informar al titular sobre su revocación. Si no está seguro de si su visa sigue siendo válida o ha sido revocada, puede verificar el estado de su visa en línea. En el caso de que la visa haya sido revocada y desee viajar a Estados Unidos, se debe presentar una nueva solicitud para tal y pagar nuevamente la tarifa. Se aconseja no llamar a la embajada para consultar sobre el estado de la visa ya que se trata de información confidencial.