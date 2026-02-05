Desde finales de 2025, en línea con la normativa nombrada “Recopilación de datos biométricos de extranjeros al entrar y salir de Estados Unidos”, cada persona no ciudadana que ingrese o salga de Estados Unidos debe atravesar un control de seguridad basado en la recopilación de datos biométricos. Esta revisión, realizada por funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y para la que se utilizan cámaras especiales, ya se aplica de manera general para todos los no estadounidenses, dado que la normativa elimino las exenciones que antes eximían, por ejemplo, a funcionarios o ciudadanos canadienses. Los datos recopilados pueden permanecer en los sistemas del país por hasta 75 años, como prueba definitiva de que las medidas protocolares de seguridad se aplicaron. De acuerdo con lo señalado por las autoridades, el uso de biometría facial añade “una capa extra de seguridad” y permite que CBP “identifique criminales y terroristas”, favoreciendo a la detección de documentos fraudulentos, permanencias ilegales y otras irregularidades relacionadas con la inmigración. El proceso se realiza en tres pasos clave La Oficina de Gestión de Identidad Biométrica (OBIM) es la encargada de proporcionar los resultados de estas revisiones a los oficiales y, con ese fin, realiza las siguientes acciones Las fotos de los no ciudadanos se conservan por un máximo de 75 años en el Sistema de Gestión Biométrica de Identidad (IDENT), como prueba de que el control fue realizado. Los ciudadanos estadounidenses pueden participar del programa, pero esta acción es voluntaria y sus datos se descartarán en un plazo de 12 horas.