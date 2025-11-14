En esta noticia

La iglesia más antigua del mundo sumergida bajo el agua se encuentra ubicada en Cataluña, España y fue certificada oficialmente por el Libro de los Récords Guinness.

Este establecimiento religioso es actualmente uno de los mayores atractivos turísticos de la zona, pero permanece sumergido hace más de 50 años.

Cuál es la Iglesia más antigua del mundo sumergida en el fondo del mar

La Iglesia de Sant Romà de Sau ubicada en el municipio de Vilanova de Sau y obtuvo su reconocimiento por ser la más antigua del mundo sumergida gracias a una investigación realizada por la Universidad de Barcelona.

Así luce la Iglesia de Sant Romà de Sau. Fuente: Shutterstock
Así luce la Iglesia de Sant Romà de Sau. Fuente: ShutterstockFuente: ShutterstockShutterstock

La construcción original es de 1061, con una arquitectura que destaca por su famoso campanario, el único fragmento de su estructura que no se encuentra cubierta de agua. La inmersión sucedió a 900 años del momento de su construcción, cuando se decidió crear un embalse en su lugar.

Un equipo de buzos determinó que la iglesia, pese a estar sumergida a 23 metros de profundidad, permanece intacta bajo el agua.

Iglesia sumergida: un campanario icónico que perdura en el tiempo

La Universidad Politécnica de Valencia explica que el tan característico campanario de la iglesia fue intervenido en 1999 debido al riesgo que suponía el deterioro de la estructura.

En 2022 la sequía del lugar provocó el descenso del agua, por lo que la Iglesia logró divisarse mucho más de lo que podía verse antes.