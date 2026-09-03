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El estado de Florida suspenderá la licencia de conducir a los menores de edad que no cumplan con la asistencia escolar obligatoria, según establece la ley estatal 322.091. La medida rige en todo el territorio, incluidas Miami, Orlando, Tampa y Jacksonville.
El Departamento de Vehículos Motorizados y Seguridad Pública de Florida (FLHSMV) es el organismo encargado de aplicar la normativa. La ley exige que los estudiantes estén matriculados y cumplan con los requisitos de asistencia escolar para obtener o conservar su licencia de conducir.
¿Qué establece la ley de asistencia escolar para obtener la licencia de conducir en Florida?
Ningún menor puede acceder a una licencia o permiso de conducir si no está inscripto en una escuela pública, privada o en un programa de educación en el hogar y si no cumple con las normas de asistencia. La excepción aplica a quienes ya completaron la secundaria o cuentan con una exención certificada.
Requisitos para mantener la licencia
Para conservar el derecho a conducir, el menor debe cumplir con al menos una de estas condiciones:
- Estar inscripto en una escuela y cumplir con la asistencia exigida
- Haber recibido diploma de secundaria o su equivalente
- Estar preparándose para el examen de equivalencia de secundaria
- Contar con una exención certificada por el distrito escolar
- Haber obtenido una dispensa por dificultad especial
Cuando el distrito escolar detecta ausentismo, el FLHSMV notifica al menor y a su familia la intención de suspender la licencia. A partir de ese aviso, tienen 15 días calendario para presentar pruebas de cumplimiento o solicitar una audiencia por dificultad especial.
¿Cómo afecta esta ley a las familias en Miami, Orlando, Tampa y Jacksonville?
Las familias deben estar atentas a las notificaciones del distrito escolar y del FLHSMV para no perder el trámite a tiempo.
Si la suspensión se concreta y no se resuelve, la licencia queda inhabilitada hasta que el menor cumpla 18 años o regularice su situación. La reincorporación exige que el distrito escolar certifique 30 días de asistencia continua antes de solicitar la reinstalación ante el FLHSMV.