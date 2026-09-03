El estado de Florida suspenderá la licencia de conducir a los menores de edad que no cumplan con la asistencia escolar obligatoria, según establece la ley estatal 322.091. La medida rige en todo el territorio, incluidas Miami, Orlando, Tampa y Jacksonville.

El Departamento de Vehículos Motorizados y Seguridad Pública de Florida (FLHSMV) es el organismo encargado de aplicar la normativa. La ley exige que los estudiantes estén matriculados y cumplan con los requisitos de asistencia escolar para obtener o conservar su licencia de conducir.

¿Qué establece la ley de asistencia escolar para obtener la licencia de conducir en Florida?

Ningún menor puede acceder a una licencia o permiso de conducir si no está inscripto en una escuela pública, privada o en un programa de educación en el hogar y si no cumple con las normas de asistencia. La excepción aplica a quienes ya completaron la secundaria o cuentan con una exención certificada.

Requisitos para mantener la licencia

Para conservar el derecho a conducir, el menor debe cumplir con al menos una de estas condiciones:

Estar inscripto en una escuela y cumplir con la asistencia exigida

Haber recibido diploma de secundaria o su equivalente

Estar preparándose para el examen de equivalencia de secundaria

Contar con una exención certificada por el distrito escolar

Haber obtenido una dispensa por dificultad especial

Cuando el distrito escolar detecta ausentismo, el FLHSMV notifica al menor y a su familia la intención de suspender la licencia. A partir de ese aviso, tienen 15 días calendario para presentar pruebas de cumplimiento o solicitar una audiencia por dificultad especial.

Las únicas excepciones a la regla aplican a quienes ya completaron la secundaria o cuentan con una exención certificada. ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

¿Cómo afecta esta ley a las familias en Miami, Orlando, Tampa y Jacksonville?

Las familias deben estar atentas a las notificaciones del distrito escolar y del FLHSMV para no perder el trámite a tiempo.

Si la suspensión se concreta y no se resuelve, la licencia queda inhabilitada hasta que el menor cumpla 18 años o regularice su situación. La reincorporación exige que el distrito escolar certifique 30 días de asistencia continua antes de solicitar la reinstalación ante el FLHSMV.