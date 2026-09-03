El dólar blue cotiza a $ 1325 para la venta

En la apertura de mercados de este jueves, 3 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 58.45 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.17%.

En la última semana, el peso dominicano registró un leve avance de 0.69%, mientras que en el último año acumuló una caída de -6.30%, indicando estabilidad reciente frente a una tendencia anual negativa.

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La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido de 7.53%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 11.38% que ha tenido.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días pasados, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica un fortalecimiento de la moneda en el mercado cambiario.

En contraste, si el dato de -1 hubiese sido negativo, señalaría una tendencia a la baja, lo que implicaría una depreciación del Peso dominicano frente a otras monedas.

En resumen, la tendencia actual sugiere que el Peso dominicano está ganando valor, lo que podría ser un buen signo para la economía local.

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Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 29 de abril de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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