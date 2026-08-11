Verizon confirmó que venderá 274 tiendas propias y eliminará cerca de 500 puestos corporativos. La medida afectará a unos 3.000 empleados entre personal de tiendas y áreas administrativas.

La empresa lo comunicó en una nota interna a sus trabajadores. Es un nuevo paso dentro de la reorganización que arrancó a fines del año pasado, tras recortes previos.

¿Qué implica la venta de las 274 tiendas de Verizon?

La operación incluye el traspaso de 274 locales propios a operadores franquiciados. Ellos quedarán a cargo de la atención al público bajo la marca Verizon.

Tras la venta, la compañía conservará 1.000 tiendas propias en el país. El cambio será efectivo desde el 16 de agosto .

Locales vendidos: 274

Tiendas que conserva Verizon: 1.000

Puestos corporativos eliminados: 500

Fecha efectiva: 16 de agosto

Según la propia empresa, cerca del 70% del personal de locales vendidos en procesos anteriores fue contratado por los nuevos operadores. No hay garantía de que ese porcentaje se repita ahora.

La operación incluye el traspaso de 274 locales propios a operadores franquiciados.

¿Cómo afecta esta decisión a los 3.000 trabajadores de Verizon?

El impacto se divide en dos grupos. El personal de tiendas vendidas podría continuar trabajando bajo los nuevos operadores franquiciados.

Los empleados corporativos, en cambio, verán sus puestos eliminados de forma directa. Seis grandes operadores manejan la mayoría de las franquicias de Verizon.

Este recorte se suma a otro anterior: en mayo la empresa ya había eliminado varios cientos de empleos. Eso fue tras el anuncio en noviembre de más de 13.000 despidos, el mayor recorte de su historia.

Verizon compite con AT&T y T-Mobile en un mercado saturado. Por eso busca reducir costos mientras impulsa nuevos planes y beneficios para atraer clientes.