Meta y Microsoft anuncian despidos masivos en el sector tecnológico de Estados Unidos: más de 16.000 trabajadores de ambas compañías perderán sus empleos en una ola de recortes que las propias empresas vinculan a sus inversiones en inteligencia artificial.

La decisión fue confirmada por los directivos de ambas corporaciones. Meta eliminará cerca de 8.000 puestos —el 10% de su plantilla global—, mientras que Microsoft lanzó por primera vez en sus 51 años un programa de retiro voluntario que alcanza a más de 8.000 empleados.

Despidos: cuántos empleos eliminan Meta y Microsoft

Meta suprimirá cerca de 8.000 puestos. Su directora de personal, Janelle Gale, explicó que los recortes buscan “compensar otras inversiones” — en referencia a un plan de gasto en IA que supera los u$s 115.000 millones solo en 2026.

Microsoft ofrece retiro anticipado a empleados cuya suma de edad y años de servicio alcance 70 o más. Es la primera vez en la historia de la compañía que se implementa una salida de este tipo, según un memo interno de su directora de personal Amy Coleman.

Empleos eliminados por empresa

Meta: ~8.000 puestos (10% de la plantilla global)

Microsoft: +8.000 empleos en EE.UU. (7% de la fuerza laboral local, retiro voluntario)

Microsoft ofrece retiro anticipado a empleados cuya suma de edad y años de servicio alcance 70 o más. Shutterstock

¿Inversión en IA y recortes? Las empresas avanzan en esta dirección

Ambas empresas apuestan a que la IA permitirá producir lo mismo con menos personas. Meta destinará más de u$s 115.000 millones a IA este año; Microsoft comprometió u$s 140.000 millones en infraestructura tecnológica. Los recortes redistribuyen recursos: menos nómina, más tecnología.

Pero no todos coinciden en esa lectura. El CEO de OpenAI, Sam Altman, advirtió sobre el “AI washing”: empresas que atribuyen a la IA despidos que habrían realizado de todas formas. Microsoft, además, enfrenta presión adicional: sus acciones cayeron un 14% en lo que va del año y aún no desarrolló un modelo de IA propio competitivo.