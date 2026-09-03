En la apertura de mercados de este jueves, 3 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.74 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.09%.

En la última semana, la cotización de la libra esterlina subió 0.27%, mientras que en el último año cayó -2.58%, señalando un repunte reciente en un contexto anual bajista.

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La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad de la última semana de la Libra esterlina fue del 3.09%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año comparado con la volatilidad anual del 5.88%.

Hoy, la cotización de la moneda Libra esterlina muestra una tendencia positiva con un dato de -1 igual a 2, lo que indica que se ha fortalecido en relación con los días anteriores. Esta tendencia de aumento sugiere que los mercados han reaccionado favorablemente a factores económicos recientes.

En contraste, en los días previos, la Libra experimentó altibajos, pero el reciente impulso positivo marca un cambio significativo en su valoración. Esto podría ser un indicativo de una mayor confianza en la economía británica en el corto plazo.

Este ascenso en la cotización refleja un clima de optimismo que podría atraer a más inversionistas al mercado de divisas.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar libra esterlina en USA

para finalizar, compara tasas y comisiones entre bancos, cooperativas de crédito y servicios en línea en EE. UU.; evita cambiar en aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin comisiones por transacciones internacionales y consulta el tipo de cambio en tiempo real antes de convertir montos grandes.