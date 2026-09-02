La cotizacióndel Euro este miércoles 2 de septiembre en Estados Unidos es de 0.86 USD. Dicho importe presenta una variación del 0.36% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, el euro subió 68.76%, pero en el último año su variación fue de -23.10%, señalando un repunte reciente pese a un balance anual negativo.

Es oficial | En septiembre, jubilados y pensionados deberán presentar el certificado de supervivencia para recibir su pensión de México

La variación de del Euro durante la última semana

En la última semana, la volatilidad del Euro se situó en 4.48%, lo que es menor que la volatilidad anual de 5.28%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva con un dato de 1, lo que indica un aumento en su valor con respecto a los días pasados. Este crecimiento sugiere una recuperación en la confianza de los inversores hacia la moneda europea en el mercado.

Comparado con el comportamiento de los días anteriores, la tendencia positiva podría estar impulsada por factores económicos recientes o decisiones de política monetaria en la Eurozona.

En resumen, la reciente apreciación del Euro podría reflejar una mejora en las condiciones económicas y una mayor demanda por parte de los inversores.

Es oficial | En septiembre, jubilados y pensionados deberán presentar el certificado de supervivencia para recibir su pensión de México

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Por qué las empresas ahora guardan menos datos y priorizan la verificación digital, según Ditto

Recomendaciones para cambiar o comprar euro en USA

para finalizar, compara tasas y comisiones entre bancos, cooperativas de crédito y servicios en línea en EE. UU.; evita cambiar en aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin comisiones por transacciones internacionales y consulta el tipo de cambio en tiempo real antes de convertir montos grandes.