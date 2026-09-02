Se aproxima el diluvio del año en Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha: 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento.

La llegada de una DANA al suroeste peninsular coincidirá este miércoles con una masa de aire cálido, seco y con polvo en suspensión que elevará las temperaturas en buena parte de España. Los termómetros podrán alcanzar los 39 grados en el valle del Guadalquivir y rondar los 38 grados en algunos puntos de Castilla-La Mancha, mientras las noches seguirán siendo especialmente cálidas.

Sin embargo, el calor no será el único protagonista. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé la formación de nubosidad de evolución durante la tarde en zonas del interior del este peninsular, con posibilidad de tormentas que podrían descargar lluvias fuertes, granizo y rachas de viento muy fuertes. El riesgo será especialmente relevante en Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha.

Andalucía se prepara para tormentas fuertes con granizo y viento muy intenso

El mayor riesgo de precipitaciones en Andalucía se concentrará en las sierras orientales, donde la nubosidad de evolución dará paso a probables tormentas acompañadas de chubascos fuertes, granizo y rachas muy fuertes de viento.

La situación estará acompañada por temperaturas en ascenso y polvo en suspensión, especialmente en el área del Estrecho y el litoral mediterráneo. La presencia de este polvo podría favorecer además la aparición de depósitos de barro allí donde se produzcan precipitaciones.

En el Estrecho, el viento de levante será fuerte y no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, por lo que la combinación de tormentas y viento será uno de los principales factores de riesgo de la jornada.

Se aproxima el diluvio del año en Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha: 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento. (Fuente: Shutterstock).

Aragón activa la alerta ante chubascos y tormentas fuertes por la tarde

En Aragón, la mañana transcurrirá en general con cielos poco nubosos o despejados, aunque podrán aparecer algunas nubes bajas a primeras horas en el bajo Ebro. La situación cambiará durante la tarde con la aparición de nubosidad de evolución en el este del sistema Ibérico.

Según la previsión de Aemet, esta evolución podría provocar chubascos o tormentas fuertes vespertinas, con especial atención a las zonas próximas al sistema Ibérico. Las temperaturas continuarán en ascenso y el viento, inicialmente flojo y variable, ganará intensidad durante la tarde.

El desarrollo de estas tormentas podría generar episodios localmente intensos, por lo que la evolución de la nubosidad será clave durante las horas centrales y vespertinas.

Se aproxima el diluvio del año en Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha: 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento. (Foto: Shutterstock).

Castilla-La Mancha tendrá tormentas vespertinas y riesgo de rachas muy fuertes

En Castilla-La Mancha, el cielo permanecerá poco nuboso o despejado durante buena parte del día, pero a partir del mediodía aparecerán intervalos de nubosidad de evolución en el cuadrante suroriental. Estas nubes podrían dejar lluvias o chubascos tormentosos durante la tarde.

Además de las precipitaciones, Aemet advierte de la posibilidad de rachas de viento muy fuertes asociadas a fenómenos convectivos, un factor que podría aumentar la peligrosidad de las tormentas.

El episodio llegará, además, en un contexto de temperaturas muy elevadas. Se esperan alrededor de 38 grados en los valles del Tajo y Guadiana y en las sierras de Alcudia y Madrona, mientras que se podrían alcanzar los 35 grados en la Serranía de Cuenca y los 37 grados en Hellín y Almansa.

En el conjunto de estas tres comunidades, la evolución de las tormentas será especialmente importante durante la tarde, cuando el calor acumulado favorezca el desarrollo de nubosidad convectiva. Aemet mantiene así la previsión de un episodio marcado por el contraste entre temperaturas muy altas y tormentas localmente fuertes, con granizo y viento intenso en las áreas más afectadas.