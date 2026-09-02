En la apertura de mercados de este miércoles, 2 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 58.56 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.51%.

En la última semana, el Peso dominicano avanzó 0.88%, pero en el último año acumuló una variación de -6.77%, lo que sugiere una recuperación reciente dentro de una tendencia anual aún negativa.

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La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido de 7.40%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.40%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en el día de hoy, al registrar un dato de 1 igual a +2, lo que indica que su valor ha aumentado en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un entorno favorable para la moneda, impulsado por factores económicos o de mercado que han fortalecido su valor.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que hubiera implicado una devaluación del Peso dominicano. Actualmente, esta alza en la cotización puede reflejar confianza en la economía local y un aumento en la demanda de la moneda.

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¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar peso dominicano en USA

para finalizar, compara tasas y comisiones entre bancos, cooperativas de crédito y servicios en línea en EE. UU.; evita cambiar en aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin comisiones por transacciones internacionales y consulta el tipo de cambio en tiempo real antes de convertir montos grandes.