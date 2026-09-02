En Estados Unidos, el calendario oficial de días festivos contempla un total de 11 feriados destinados a la conmemoración de efemérides de relevancia nacional e internacional.

Durante estos días, los clientes de Bank of America, Wells Fargo, City Bank y el resto de los bancos del país deben contemplar que todas sucursales bajan sus persianas y cesan toda su atención presencial, por lo que los trámites en persona tendrán que esperar a que se restaure la actividad.

En este marco, el próximo asueto tendrá lugar el próximo lunes 7 de septiembre, por lo que sábado, domingo y lunes permanecerán sin actividad bancaria.

Por qué cierran los bancos por 72 horas seguidas en septiembre

Después de sábado y domingo sin actividad, el próximo lunes 7 de septiembre también se mantendrán cerradas las sucursales porque se celebra en todo el país el Día del Trabajo.

“En 1882, los primeros sindicatos estadounidenses propusieron crear un feriado para reconocer el aporte de los trabajadores al país. En 1894, el Congreso decretó el primer lunes de septiembre como día feriado federal”, indica USA.gov.

Los bancos cierran sus puertas el próximo lunes 7 de septiembre.

Cuáles son las únicas operaciones que sí estarán permitidas durante estas 72 horas

Es importante tener en cuenta que, pese al cese de la atención presencial, los diferentes ATMs de los bancos mantendrán su funcionamiento ordinario para realizar operaciones básicas como extracción de dinero, consultas de saldo, transferencias, etc.

Por otra parte, los servicios online de los bancos también mantienen su actividad, aunque se aconseja revisar en el sitio web según cada caso para conocer cuáles son los servicios que estarán disponibles y cuáles podrían presentar demoras.