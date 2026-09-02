En la apertura de mercados de este miércoles, 2 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.74 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.09%.

La libra esterlina subió 0.67% en la última semana, pero en el último año acumuló una caída de -2.44%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

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La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 2.78%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 5.89%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina hoy ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto sugiere que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor, marcando un crecimiento constante en las últimas jornadas.

En los últimos dos días, el fortalecimiento de la Libra esterlina refleja una confianza creciente en la economía británica. Este desarrollo es alentador para los inversores y puede indicar una recuperación sostenida en el mercado de divisas.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar libra esterlina en USA