En la apertura de mercados de este miércoles, 2 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 16.98 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.06%.

En la última semana, el peso mexicano avanzó 16.87%, mientras que en el último año retrocedió 7.57%, lo que indica un repunte reciente pese a una tendencia anual negativa.

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Fuente: narrativas-us

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana se sitúa en 2.70%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.32%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva hoy, marcando un cambio favorable respecto a ayer, donde el dato de 1 se sitúa en 2. Esto indica que el tipo de cambio ha tenido un incremento en su valor, beneficiando a los exportadores y a la economía en general.

Comparado con días anteriores, el Peso ha mantenido un comportamiento ascendente, con un dato de 1 que implica un aumento constante en su cotización. Este entorno favorable podría atraer inversión y generar un clima de confianza entre los agentes económicos.

El aumento en la cotización del Peso sugiere una posible estabilidad económica y un fortalecimiento de la moneda frente a las divisas extranjeras.

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¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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