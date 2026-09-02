Estados Unidos, Canadá y Suiza mantienen normas rigurosas para el ingreso y la salida del país de extranjeros; que quienes deseen viajar a estos destinos deberán tener en cuenta para evitar inconvenientes con las autoridades y con las diferentes aerolíneas.

Un aspecto fundamental para los ciudadanos que necesiten ingresar a dichos países es contar con un pasaporte totalmente vigente y en condiciones adecuadas. Por lo tanto, es esencial verificar las exigencias específicas que cada nación impone al respecto y renovar a tiempo para cumplirlas adecuadamente.

Viajar a Estados Unidos como visitante: requisitos necesarios de pasaporte

Estados Unidos establece como requisito fundamental para todos los viajeros la presentación de un documento completamente vigente durante toda la estadía prevista en el país y seis meses adicionales a la fecha de salida, excepto para ciudadanos de las naciones pertenecientes al denominado “Club de los 6 meses”, quienes únicamente deberán presentar un pasaporte válido durante su estadía.

Igualmente, contar con un pasaporte adecuado no es solo esencial para el momento de la partida, sino que también es necesario para los documentos previos que se deben gestionar, tales como la visa americana o la autorización ESTA.

Los ciudadanos americanos también deben contar con un pasaporte válido para ingresar y salir del país.

Viajar a Canadá por motivos de visita: requisitos necesarios para el pasaporte

Canadá también requiere la presentación de un pasaporte completamente válido al momento del viaje o un documento alternativo aceptable, conforme a la nacionalidad de cada viajero.

Los ciudadanos estadounidenses tienen la posibilidad de presentar un pasaporte válido, no obstante, también se permite presentar documentos como Certificado de nacimiento Certificado de ciudadanía o naturalización Certificado de estatus nativo, acompañado de identificación con foto Permiso de conducir mejorado de EE. UU.

Asimismo, los residentes permanentes que viajen por vía aérea deberán presentar un pasaporte válido de su país de origen -o un documento de viaje aceptable equivalente, según corresponda- junto con una green card válida. En el caso de ingresar por vía marítima o terrestre, únicamente se requerirá la presentación de la green card.

Viajar a Suiza: requisitos necesarios de pasaporte que se deben cumplir

La Oficina Federal de Aduanas y Seguridad Fronteriza (FOCBS) establece que aquellos que necesiten un pasaporte o documento válido para ingresar a Suiza deberán presentar un ejemplar que esté completamente vigente.

Asimismo, estos documentos deben ser válidos por al menos tres meses (90 días) posteriores a la fecha prevista de salida y deben haber sido emitidos de manera obligatoria en los últimas 10 años.

Es fundamental considerar que los ciudadanos de naciones que pertenecen a la UE o EFTA cuentan con diferentes permisos y requisitos para el ingreso. Los requerimientos de identificación y visado que cada nacionalidad debe cumplir para acceder a Suiza pueden consultarse clicando aquí.

Otros aspectos que todas las autoridades evaluarán previo a la autorización del viaje

Antes de otorgar autorización para los traslados internacionales, se considerarán también otros aspectos fundamentales, tales como