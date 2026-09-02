En la sesión de apertura de este miércoles, 2 de septiembre de 2026,del Peso colombiano cotiza a 3,173.44 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -1.1% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del peso colombiano subió 1.46%, mientras que en el último año registró una variación de -17.87%, lo que sugiere un repunte reciente pese a una tendencia anual negativa.

Es oficial | En septiembre, jubilados y pensionados deberán presentar el certificado de supervivencia para recibir su pensión de México

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 12.94%, es menor que la volatilidad anual del 13.55%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, alcanzando un valor de 1. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con días pasados, lo que podría ser un signo de confianza en la economía local.

El análisis de esta tendencia sugiere que factores como el crecimiento económico y la estabilidad política podrían estar influyendo en la apreciación del Peso colombiano, lo que podría atraer más inversiones y mejorar la situación financiera del país.

Es oficial | En septiembre, jubilados y pensionados deberán presentar el certificado de supervivencia para recibir su pensión de México

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Por qué las empresas ahora guardan menos datos y priorizan la verificación digital, según Ditto

Consejos para cambiar o comprar peso colombiano en USA