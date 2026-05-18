Las aceitunas son un alimento sumamente habitual en las dietas saludables por el valor nutricional que pueden aportar a cualquier platillo. En esa línea y según expertos en nutrición, consumirlas con moderación puede incluso aportar nutrientes que benefician la salud cardiovascular y ayudan a mantener la presión arterial en niveles saludables. Si bien se enfatiza en que no existen “alimentos mágicos” para controlar la presión arterial, distintos patrones alimentarios -como la dieta mediterránea, por ejemplo- fomentan la inclusión de alimentos ricos en grasas saludables, frutas, verduras, legumbres y granos integrales. En ese contexto, las aceitunas pueden formar parte de una estrategia alimentaria para favorecer en el día a día la salud del corazón. La presión arterial elevada, conocida como hipertensión, no suele presentar síntomas visibles. No obstante, puede causar importantes daños si no se controla. Los especialistas de la Universidad de Harvard señalan que una alimentación equilibrada puede desempeñar un papel importante en su prevención y tratamiento. Por este motivo, además de reducir el consumo de sodio, una dieta saludable incluye De acuerdo con lo señalado por expertos de Cleveland Clinic, las aceitunas están compuestas principalmente por grasa, pero en su mayoría se trata de grasas monoinsaturadas, consideradas beneficiosas para la salud cardiovascular. Entre sus componentes más destacados se encuentra el ácido oleico, que también está presente en el aceite de oliva. Este tipo de grasa puede contribuir a En ese sentido, si este alimento se consume con moderación como un snack saludable puede aportar grasas saludables, fibra y antioxidantes a las comidas, contribuyendo a preservar la salud del corazón y controlar la presión arterial.